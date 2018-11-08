بعثة الأهلي بتونس تحتفل بعيد ميلاد العامري فاروق ..فيديو وصور

احتفلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعيد ميلاد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي، فى فندق إقامة الفريق بالعاصمة التونسية تونس.



ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي فى إياب نهائي دوري أبطال افريقيا على ملعب رادس بتونس ، فى المباراة المقرر لها غدا الجمعة فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.



جدير الذكر أن الاهلي تغلب على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى مباراة الذهاب التى جرت بينهما يوم الجمعة الماضية على ملعب برج العرب بالاسكندرية.