وصول أول رحلة طيران من أذربيجان إلى مطار شرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم أول رحلة طيران من دولة اذربيجان تحمل 160 سائحا حيث تم استقبالهم بالورود والحلوى .



كان في استقبال السياح اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وقنصل دولة اذربيجان، ومجدي أبو الفتوح، سكرتير رئيس مدينة شرم الشيخ، وبعض العاملين بالسياحة وشركات الطيران بمطار شرم الشيخ الدولى وذلك على انغام التنورة والطبل والمزمار البلدى .