ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وصول أول رحلة طيران من أذربيجان إلى مطار شرم الشيخ

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:22 م
وصول أول رحلة طيران
وصول أول رحلة طيران من اذربيجان إلى مطار شرم الشيخ
أ ش أ
استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم أول رحلة طيران من دولة اذربيجان تحمل 160 سائحا حيث تم استقبالهم بالورود والحلوى .

كان في استقبال السياح اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وقنصل دولة اذربيجان، ومجدي أبو الفتوح، سكرتير رئيس مدينة شرم الشيخ، وبعض العاملين بالسياحة وشركات الطيران بمطار شرم الشيخ الدولى وذلك على انغام التنورة والطبل والمزمار البلدى .
loading...

ترشيحاتنا

جامعة الفيوم توضح ملابسات وفاة طالبة كلية الآداب

شاهد.. اشتباك بين ترامب وأحد المراسلين داخل البيت الأبيض

شاهد .. فتيات كويتيات تعتدين بالضرب على سيدة مصرية وابنها

مشروب قبل النوم يحرق الدهون وينسف الوزن الزائد بسرعة خارقة

شاهد.. الإثيوبي تيسيما يصل تونس لإدارة مباراة الأهلى والترجى

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب في وفاة مريضة بالدقي

فضيحة كبرى.. دولة أوروبية تنهب مليارات معمر القذافي

مصرع شخص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية.. صور

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي أفريقيا والقنوات الناقلة

احذر هذه الرسالة على WhatsApp

قرار جديد من الأمن التونسي بخصوص جماهير الأهلي في ملعب رادس

whatsapp يكشف عن ميزة جديدة للمستخدمين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

رئيس الوزراء يستعرض خطة تحرك مصر استعدادا لرئاستها الاتحاد الأفريقي في 2019

احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور

الكشف عن لوحة وتابوت من عصر الأسرة 18 بمقابر العساسيف.. صور

فيديو

محمد حسن يغني سلامات خلال إستضافته فى صدى البلد.. فيديو وصور
هشام الحلبي: مصر تحقق التنمية وتحارب الإرهاب.. فيديو
تعرف على أكبر أثر إسلامي بـسيوة مر على إنشائه ألف عام..فيديو
حكايات من منتدى الشباب.. أوركسترا المكفوفات لصدى البلد: أول مرة حد يحس بينا وربنا يبارك في الرئيس.. قدمنا عروضا في دول كثيرة ونتمنى التوظيف.. معروفين بره أكتر من مصر ووزارة الثقافة بهدلتنا..فيديو وصور
شاهد.. تدريبات عملية على إخلاء ديوان محافظة أسيوط حال تعرضها للكوارث

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟