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رياضة

عمرو السولية يلتقي بمدرب الإسماعيلي السابق بفندق إقامة بعثة الفريق بتونس.. صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:44 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
التقى عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمارك فوتا مدرب الإسماعيلى السابق، بفندق إقامة المارد الأحمر استعداد لخوض مباراة الإياب أمام الترجي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس، فى المباراة المقرر لها غدا الجمعة فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن الأهلي تغلب على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة الذهاب التي جرت بينهما يوم الجمعة الماضية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
عمرو السولية يلتقي بمدرب الإسماعيلي السابق بفندق إقامة بعثة الفريق بتونس.. صور
عمرو السولية يلتقي بمدرب الإسماعيلي السابق بفندق إقامة بعثة الفريق بتونس.. صور
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