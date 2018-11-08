وزير المالية الكويتي تبحث مع اليمن جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة

بحث وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، اليوم الخميس، ووزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن محمد السعدي، جهود ومساعي اليمن لاستئناف تنفيذ المشروعات التنموية وإعادة إعمار المناطق المتضررة.



وقالت وزارة المالية الكويتية - في بيان صحفي - إن الجانبين بحثا خلال اللقاء، جهود ومساهمات الدول والمؤسسات والصناديق المانحة للمشروعات التنموية في اليمن، ومنها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.



وأضاف أن الجانبين بحثا أيضا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، والأوضاع الاقتصادية الراهنة باليمن؛ وذلك بحضور سفير اليمن لدى الكويت الدكتور علي بن سفاع، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة المالية الكويتية نبيل العبدالجليل.



تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وقع اليوم الخميس "تعديل اتفاقية" استغلال منحة بقيمة 12 مليون دينار كويتي (نحو 40 مليون دولار أمريكي) مع اليمن؛ للإسهام في تمويل محطة "مأرب" للكهرباء.