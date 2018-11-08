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ديني

رمضان عبدالمعز: يجوز للمسلم الاقتداء بالمسيحي أو اليهودي.. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:34 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر، إنه يجوز للمسلم الاقتداء بالمسيحى واليهودى فى أمر نافع للناس، وسنة حسنة.

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها، فإذا كان الأمر لا يخالف شرع الله، وما يفعله المسيحى أو اليهودى فيه منفعة وخير يجب أن نقتدى به.
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