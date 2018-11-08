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منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:00 م
صدى البلد
ريهام قدري
ذاع صيت العديد من الفتيات بمنتدي شباب العالم 2018، وكانت إحدى هؤلاء الفتيات هي منال رستم أول محجبة تصبح الوجه الإعلاني لـ Nike والتي كانت أول متسلقة مصرية لجبل إيفرست.

كما اشتهرت منال الفترة الأخيرة على الفيسبوك حيث بدأت منال بمشروع جروب "surviving hijab" لمساعدة البنات المناضلين والمكافحة من أجل لبس الحجاب، ففى البداية كان مجرد مجموعة دعم إلى أن وصلت عالميا بمشاركة أكثر من 480000 بنت.

وتعمل منال بدوام كامل كدكتورة صيدلة فى شركة أدوية وكمدربة لياقة بنصف دوام.

وقد استطاعت منال بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى في ماراثون الدراجات بمدينة شرم الشيخ، وكانت هي الفتاة الوحيدة التي تصدرت الصورة مع السيسي خلال الماراثون قبل التقاط الصورة الجماعية.

وتقول عن مشاركتها عبر رسالة لها على حسابها على موقع الصور «انستجرام»: «عندما أكون الفتاة الوحيدة بجانب الرئيس إنها لحظة فخر لي وأتمني لجميع فتيات بلادي الاستمرار، أتمني من مشاهدة تلك الصورة الحصول على مصدر إلهام للعمل بجد».
منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل
منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل
منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل
منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل
منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل
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