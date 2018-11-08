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محمود سعد ونادية الجندى ويحيى قلاش في عزاء حمدي قنديل

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:27 م
صدى البلد
محمد بدران - الخشاب - ايهاب
شارك، الاعلامي محمود سعد، والفنانة نادية الجندى، والدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب الديمقراطي، والدكتور حسن نافعة، وجورج اسحاق، والدكتور محمد عبداللاه، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، في عزاء الإعلامي الراحل حمدي قنديل المقام حاليا بدار مناسبات مسجد عمر مكرم بالتحرير، ويتلقي العزاء عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.

كان الإعلامي الكبير حمدي قنديل، وافته المنية مساء الأربعاء قبل الماضى، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير ظهر الخميس الماضي من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

ويعد الإعلامي حمدي قنديل هو أحد أكبر وأشهر الإعلاميين في مصر والوطن العربي، وحظيت برامجه بشعبية كبيرة في الشارع العربي، وكان أشهرها "رئيس التحرير"، و"قلم رصاص".
محمود سعد ونادية الجندى ويحيى قلاش في عزاء حمدي قنديل
محمود سعد ونادية الجندى ويحيى قلاش في عزاء حمدي قنديل
محمود سعد ونادية الجندى ويحيى قلاش في عزاء حمدي قنديل
محمود سعد ونادية الجندى ويحيى قلاش في عزاء حمدي قنديل
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