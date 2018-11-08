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وكيل صحة كفرالشيخ يشهد الافتتاح التجريبي لبنك الدم بمطوبس.. صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:31 م
وكيل صحة كفرالشيخ
وكيل صحة كفرالشيخ يشهد الافتتاح التجريبي لبنك الدم بمطوبس
محمود زيدان
شهد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، الافتتاح التجريبي لبنك الدم الجديد "التجميعي" بمستشفى مطوبس المركزي، وذلك بحضور إيمان النحراوي، نائب رئيس المدينة، والدكتور طارق الشربيني، مدير عام إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية.

وحضر الافتتاح الدكتور سماح جاد، مدير إدارة البنوك بمديرية الشئون الصحية، والدكتور أحمد الجندي، مدير الإدارة الصحية والدكتور سامى أبو هيكل، مدير مستشفى مطوبس المركزي والدكتورة فريدة عبده، وكيل نقابة الصيادلة السابق بكفر الشيخ، والعقيد أحمد خيري نافع رئيس مجلس إدارة جمعية مرضى الفشل الكلوي.

ومن جانبه، كرّم وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، جمعية مرضى الفشل الكلوي لجهودها البارزة في تطوير مستشفى مطوبس المركزي ، مشيرًا إلى أن تكلفة مبنى بنك الدم بالأجهزة بلغت ما يقرب من 3 ملايين جنيه.
وكيل صحة كفرالشيخ يشهد الافتتاح التجريبي لبنك الدم بمطوبس.. صور
وكيل صحة كفرالشيخ يشهد الافتتاح التجريبي لبنك الدم بمطوبس.. صور
وكيل صحة كفرالشيخ يشهد الافتتاح التجريبي لبنك الدم بمطوبس.. صور
وكيل صحة كفرالشيخ يشهد الافتتاح التجريبي لبنك الدم بمطوبس.. صور
وكيل صحة كفرالشيخ يشهد الافتتاح التجريبي لبنك الدم بمطوبس.. صور
وكيل صحة كفرالشيخ يشهد الافتتاح التجريبي لبنك الدم بمطوبس.. صور
وكيل صحة كفرالشيخ يشهد الافتتاح التجريبي لبنك الدم بمطوبس.. صور
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