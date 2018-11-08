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تعليم

تكريم 10 جامعات بتصنيف us news و6 مجلات علمية فى ترتيب wos

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:42 م
صدى البلد
عمرو ممدوح

استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من د. عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، ورئيس لجنة "مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولى" حول فعاليات تكريم عدد من الباحثين والجامعات والمجلات العلمية في احتفالية كلاريفت للتميز فى النشر الدولى

و التي عقدت بالتعاون بين وزارتي التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم، وبنك المعرفة، ومؤسسة EL SEVIER للنشر الدولى، وذلك بمقر وزارة التربية والتعليم، بحضور ممثلين عن الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية.

وأشار التقرير، إلى تكريم عدد من الباحثين بمناسبة فوزهم بجائزة أفضل مجال بحثى فى التخصصات المختلفة، وكذا تكريم عدد (10) جامعات مصرية بمناسبة دخولها فى تصنيف us news وهم على التوالى: (جامعة القاهرة فى المركز (450)، جامعة حلوان فى المركز (634)، وجامعة قناة السويس فى المركز (686)، وجامعة عين شمس فى المركز (714)، وجامعة الإسكندرية فى المركز (742)، وجامعة المنصورة فى المركز (756)، وجامعة أسيوط فى المركز (835)، وجامعة الأزهر فى المركز( 977)، جامعة الزقازيق فى المركز ( 985)، وجامعة طنطا فى المركز (1070).

وأضاف التقرير، أن تم خلال الاحتفالية تكريم 6 مجلات علمية مفهرسة بمناسبة دخولها فى ترتيب wos وهى مجلات : المجلة الهندسية لجامعة عين شمس، المجلة الهندسية لجامعة الإسكندرية، مجلة الميكانيكا الحيوية والبيونيك التطبيقية، ومجلة شرق البحر المتوسط للصحة، والمجلة الدولية للفوتونرجى، مجلة الأبحاث المتقدمة.

جدير بالذكر أن تصنيف كلاريفيت فى مصر يضم عددا من الشركاء الذين يعملون فى مجال التدريب والتسويق وورش العمل منها وزارة التربية والتعليم، أكاديمية البحث العلمى، بنك المعرفة.

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