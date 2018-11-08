عماد الدين حسين: وسائل التواصل الاجتماعي حصلت على دورها الإعلامي في دول كثيرة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن وسائل التواصل الاجتماعي حصلت على دورها في أغلب دول العالم كوسيلة عامة من الإعلام التقليدي.



وأوضح حسين خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدى البلد، أن الإخوان والقوى الظلامية المعادية للدولة والشعب المصري تتفاعل على السوشيال ميديا لهدم الاقتصاد المصري من خلال بث الشائعات والأكاذيب.



وأشار رئيس تحرير جريدة الشروق، إلى أن القانون الجديد للتواصل الاجتماعي يلزم صاحب الحساب الذي يزيد متابعيه عن 5 آلاف بترخيص الحساب رسميا، نظرا لكونه وسيلة نشر هامة قد تؤثر على الرأي العام.