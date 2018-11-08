ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الأمم المتحدة تسعى لعقد محادثات السلام اليمنية نهاية 2018

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث لم يعد يسعى لعقد محادثات سلام بين الأطراف المتحاربة بحلول نهاية الشهر الجاري، وإنه سيسعى إلى عقد المحادثات قبل نهاية العام.

ويحاول جريفيث، الذي سيطلع مجلس الأمن الدولي على أحدث تطورات الموقف يوم 16 نوفمبر، إنقاذ محادثات السلام التي انهارت في سبتمبر. وقال المسؤول الدولي في بيان الأسبوع الماضي إنه يأمل في جمع أطراف الصراع على مائدة المفاوضات خلال شهر.

لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قال إن الهدف الآن هو إجراء مشاورات سياسية قبل نهاية العام.

وفي الأسبوع الماضي، كثفت الولايات المتحدة و بريطانيا الدعوات لوضع نهاية للحرب المستمرة منذ أربعة أعوام تقريبا والتي دفعت اليمن إلى شفا المجاعة.

وقال المتحدث للصحفيين: "جمع الأطراف المعنية معا ينطوي دوما على تحديات مختلفة. ما نحاول القيام به هو حل أي مشكلات حتى نستطيع عقد جولة محادثات ناجحة في أقرب وقت ممكن".

وفشلت محاولة لعقد محادثات سلام في جنيف خلال سبتمبر بعد انتظار وفد الحوثيين لمدة ثلاثة أيام.
loading...

ترشيحاتنا

صحيفة صينية تشيد بالبرتقال المصري: مذاقه كان مفضلا لملوك الفراعنة

شاهد.. توفيق عكاشة يمزح على الهواء بطريقة عبد الفتاح القصري

7 أيام تفصل الـ فيفا عن خصم 24 نقطة من الزمالك

شركة طيران تقيل 6 من طاقمها بسبب النوم على الأرض

توفيق عكاشة: لم يقف معي أحد من أصدقائي في محنتي الأخيرة

مدرب قوافل قفصة: ركلات الجزاء ترجح كفة الترجي وحاوي الأهلى الأخطر

هل الميت يعلم من يدعو له ويتصدق عنه ..أمين الفتوى يجيب

غادة عجمي تكشف لـ صدى البلد أسباب تراجعها عن مشروع قانون النقاب

احتجاجات تونسية بسبب تذاكر مباراة الأهلي والترجي

الخطيب ومجلس الأهلي بالكامل يؤازرون الفريق في التدريب الأخير بـ رادس

فضيحة.. تنظيم الحمدين يعتقل رجلا مسنا ونجله يستغيث لإنقاذه.. فيديو

نجم الزمالك يوجه رسالة تحذيرية لـ الأهلي قبل مواجهة الترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

فيديو

توفيق عكاشة محذرا من مخطط القضاء على الجنس العربي: العقل زينة
استشاري: لهذا السبب يرفض البعض بدائل العمليات الجراحية لعلاج السمنة
شاهد.. توفيق عكاشة يمزح على الهواء بطريقة عبد الفتاح القصري
المقاصة يهزم الاتحاد السكندرى بهدف فى الدورى.. فيديو
توفيق عكاشة يوجه رسالة لأصحاب المصالح

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟