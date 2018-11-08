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اقتصاد

التموين: بدء حصر المواليد المضافة والبطاقات المحدثة وفتح التظلمات 10 نوفمبر

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:09 م
أحمد كمال، معاون
أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة الت
محمد صبيح
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم غلق باب إضافة المواليد أمس وكذا تحديث البيانات عبر الموقع الإلكتروني لإدارة دعم مصر.

وأوضح معاون وزير التموين، لـ صدى البلد، أن المرحلة الحالية مرحلة حصر عدد المواليد المضافة والبيانات المحدثة في البطاقات التموينية التي تحدثت بياناتها قبل 8 نوفمبر.

وأشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه المكاتب التموينية بتلقي تظلمات المواطنين من وجود أي أخطاء أو بيانات غير محدثة في البطاقات بدءا من 10 نوفمبر المقبل.

ولفت المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه لم يتم تحديد وقت محدد لإيقاف تلقي التظلمات موضحا أن المواطن صاحب التظلم سيذهب إلى مكتب التموين وملء استمارة أداء خدمة بحيث يتم تسجيلها على السيستم وإعطاؤه إيصال بالتسجيل.
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