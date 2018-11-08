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توفيق عكاشة محذرا من مخطط القضاء على الجنس العربي: العقل زينة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:16 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
كـريـم الخـطيب
ناشد الإعلامي توفيق عكاشة، الإعلاميين والقنوات الفضائية بأن يؤدوا دورهم الوطني خلال هذه المرحلة، مؤكدا أن الإعلام عليه مسئولية كبيرة ورسالة مهمة في توعية الشعب المصري.

وطالب «عكاشة» خلال برنامج «مصر اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، الجميع ان يكونوا أقوياء وعلى قدر المسئولية حتى لا يسيطر علينا أحد، موضحا أن هناك مخططا ضد الشعب المصري والعربي للقضاء على الجنس العربي.

وقال «عكاشة» إن لابد الإعلام أن يلعب دورا مهما في تقوية المواطنين، لافتا إلى أن الإعلام تسبب في روشة المشاهدين، متابعا: «أوعوا تتروشوا من فيسبوك والقنوات الفضائية والصحف، والعقل زينة».
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