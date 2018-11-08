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فن

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:41 م
صدى البلد
محمد نبيـل - عدسة/ محمد صبحي
أقيم مساء الخميس فى مسجد عمر مكرم عزاء الإعلامي الكبير حمدي قنديل فى حضور لفيف من الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية، وغياب لزوجته الفنانة نجلاء فتحي لظروف صحية.

وحضر العزاء عدد كبير من الشخصيات العامة ومنهم رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، والنائبان خالد يوسف وحمدين صباحى، والفنانان خالد النبوى وسمير صبرى، بخلاف نقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش، وأسامة الشيخ ومنى الشاذلى، وإلهام شاهين، والدكتور مصطفى الفقى.

كما حضر أيضا هدى عبد الناصر، عمرو موسى، محمود قابيل، جمال فهمى، نادية الجندى، لبلبة، فيفى عبده، ، وفاء عامر، زينة، ورضا إدريس وغيرهم.

وولد حمدي قنديل في أسرة من الطبقة المتوسطة وفي كنف أبٍ مثقف يعمل ناظر مدرسة وأمّ متعلّمة بقرية كفر عليم -مدينة بركة السبع في المنوفية- وترجع أصول عائلته إلى الشرقية، فجده الأكبر قنديل خليل كان عمدة قرية المحمودية مركز ههيا عام 1830م.
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