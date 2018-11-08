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أخبار العالم

سخط تركي من موكب أردوغان في إسطنبول.. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو جديدا لموكب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ظهر في مدينة إسطنبول واحتوى على عشرات السيارات.

وكتب النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض في البرلمان محمد بكار أوغلو: "هل كل هذا العدد من السيارات خوف أم استعراض قوة من قبل أردوغان".

انهالت التعليقات من قبل رواد تويتر على تساؤل النائب التركي، وأكد الغالبية منهم أن سبب هذا العدد الكبير من السيارات في موكب أردوغان هو الخوف والإسراف.
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