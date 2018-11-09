مصر تدين التفجير الإرهابي في مدينة الموصل العراقية

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الخميس، التفجير الإرهابي الذي وقع قرب أحد المطاعم في مدينة الموصل العراقية، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى.



وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء وللشعب والحكومة العراقية الشقيقين، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا تضامُن مصر الكامل ووقوفها مع العراق الشقيق في كل ما يحقق الأمن والاستقرار.



كما جدد البيان مطالبة مصر بضرورة تكاتُف الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتجفيف منابع تمويله وإمداداته، والتصدي للفكر المتطرف الذي يزكيه.