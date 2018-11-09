فرانس 24: الجيش اليمني يحقق تقدما نحو المناطق السكنية في الحديدة

حقق الجيش اليمني المدعوم بطائرات التحالف تقدما واختراقا لصفوف الحوثيين في مدينة الحديدة.



وذكرت قناة "فرانس 24" الفرنسية أن المعركة على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن مستمرة، مشيرة إلى أن قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، حققت اختراقا لصفوف الحوثيين الذين يسيطرون على المدينة.



وأشارت القناة إلى أنه بعد أسبوع من المواجهات على حافة مدينة الحديدة، الواقعة على البحر الأحمر، فإن القوات الحكومية وصلت إلى المناطق السكنية، في حين فخخ الحوثيين الطرق داخل المدينة.



ونقلت القناة عن مصادر عسكرية أن اشتباكات مشددة مستمرة خلال هذه الليلة في الحديدة، إذ يدافع الحوثيين الدفاع بصعوبة عن مواقعهم أمام تقدم القوات الحكومية المدعومة جويا من طائرات التحالف.



وأشارت المصادر إلى أن إزالة الألغام من الطرقات تعرقل التقدم، لكن القوات الحكومية مستمرة في التقدم إلى الأمام.