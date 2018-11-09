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فن

فيلم نادين لبكى كفرناحوم يتصدر شباك التذاكر فى لبنان

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
بعد 7 أسابيع على انطلاقه في الصالات اللبنانية لا يزال الفيلم اللبناني كفرناحوم يتصدر شباك التذاكر، وبذلك وحسب احصاءات اصحاب دور السينما كفرناحوم حقق الإرادات الأعلي لهذه السنة في لبنان.

رشح الفيلم الى جائزة الBifa (جوائز الأفلام البريطانية المستقلة) لأفضل فيلم دولي مستقل وهي مشابهة للأوسكار في اميركا والسيزار في فرنسا.

وايضا بعد فوزه بجوائز عدة معظمها جوائز الجمهور في سرايفو واستراليا وكندا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وبلجيكا وغيرها، ها هو اليوم يحصد الجائزة الرابعة عشر له في مهرجان ساو باولو البرازيل حيث حاز على جائزة الجمهور لأفضل فيلم دولي روائي طويل.
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