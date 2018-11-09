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أخبار العالم

الأمم المتحدة تؤجل محادثات السلام بين أطراف النزاع في اليمن

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:31 ص
صدى البلد
حسن محرم
أجلت الأمم المتحدة محادثات سلام كانت مقررة نهاية نوفمبر الجاري بين أطراف الأزمة اليمنية، معربة عن أملها بعقد هذه المحادثات قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن جريفيث لم يعد يسعى لعقد محادثات سلام بين الأطراف المتحاربة بحلول نهاية الشهر الجاري، وأنه سيسعى إلى عقد المحادثات قبل نهاية العام، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان جريفيث قد أعلن نهاية أكتوبر أنه يخطط لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف اليمنية نهاية نوفمبر الجاري.

وحث المبعوث الأممي حينها على "اغتنام الفرصة" من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير لبناء الثقة.
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