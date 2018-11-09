ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أنشطة بحرية وبرية وجوية مكثفة للقوات المشاركة في تدريبات درع العرب 1

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:00 م
درع العرب
درع العرب
أ ش أ
تواصل القوات العربية المشاركة في تدريبات "درع العرب -1" تنفيذ كافة الأنشطة التدريبية البرية والبحرية والجوية المخططة خلال فعاليات التدريب الذي يستمر حتى 16 نوفمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.
وتم عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية لصقل خبرات القادة وتوحيد المفاهيم العملياتيه بين مختلف القوات ، كما نفذت عناصر القوات الخاصة عدة أنشطة تدريبية أبرزت المهارة في الميدان وأعمال الإخفاء والتمويه واستغلال طبيعة الأرض لكافة العناصر، إضافة إلى تنفيذ أعمال الكمين والإغارة على الأهداف المعادية وتنفيذ تمارين الرماية بالذخيرة الحية لجميع الأسلحة.
ونفذت قوات المظلات المشاركة من مختلف الدول تدريبات على الإعداد والتجهيز والتحميل للأفراد والتعامل مع المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها خلال القفز بالمظلات من الارتفاعات العالية نهارا وليلًا وتحت مختلف الظروف وكيفية تنفيذ أعمال الإزاحة والتشكيلات الجوية وتنفيذ قفزات مشتركة أظهرت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من كفاءة وقدرة تنفيذ المهام والوصول إلى الأهداف المخططة بدقة عالية.
وتواصل عناصر القوات البرية مدعومة بعناصر من القوات الخاصة الإعداد والتجهيز لتنفيذ أنشطة اقتحام بؤرة إرهابية والقتال في المدن وتنفيذ رمايات تكتيكية بالخيرة الحية، ونفذت عناصر القوات الخاصة البحرية تدريبات على اقتحام السفن المشتبه بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش.
وتستمر عناصر القوات الجوية في التدريب على تخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة، وتبادل الخبرات بين الأطقم الجوية، وقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ العديد من الطلعات للتدريب على أعمال الدفاع والهجوم على أهداف معادية.
فيما تواصل كافة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة والمنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع هيئة تدريب القوات المسلحة في التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية وتوفير مساعدات التدريب وتنسيق الجهود المشتركة لكافة الدول لتنفيذ الأنشطة المخططة وتسهيل مطالب القوات المشاركة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذي يعد من أكبر التدريبات العربية التي تنفذ بالمنطقة.
loading...

ترشيحاتنا

سمية الخشاب تنشر صورة جديدة على انستجرام

وليد سليمان والبدري.. من ينتصر اليوم

مفاجأة مدوية تذهل السلطات البرازيلية بشأن حساب رونالدينهو البنكي

قائد رحلة مصر للطيران يرفع علم الأهلي من نافذة الطائرة قبل السفر لتونس.. صور

وفاة الإعلامية الكبيرة نادية صالح

موجة صقيع وأمطار وثلوج تضرب الغربية.. والمحافظ يعلن الطوارئ.. صور

تقرير رسمي: ارتفاع غير مسبوق لأسعار الغذاء في تركيا

شاهد.. حريق مدمر يضرب شمال كاليفورنيا وفرار مئات السكان

هشام عباس يحكي لأول مرة تفاصيل زواج المطربة جنات من صديقه..فيديو

عبد الله السعيد يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الأهلي برادس

أمين الفتوى يحذر من شىء يفسد الخشوع في الصلاة

الداخلية توجه 14 رسالة عاجلة لقائدى السيارات لمواجهة الطقس السيئ.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

فيديو

الوفد: إغلاق لجان انتخابات الهيئة العليا الثامنة مساء.. فيديو
احذر.. الأجهزة الإلكترونية تصيب الأطفال بـ12 نوعا من السرطان
وزير الزراعة ومحافظ مطروح يفتتحان مصنعا جديدا للتمور بواحة سيوة
قيادي وفدي: أدعو الأعضاء لاختيار الأصلح فى انتخابات الهيئة العليا
محافظ شمال سيناء يكشف هدف معرض الأسر المنتجة بالعريش.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟