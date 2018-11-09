شكري يجري اتصالا بنظيره العراقي لتهنئته بتوليه مهام منصبه

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم ٩ نوفمبر الجاري، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية العراقي محمد الحكيم لتهنئته بمناسبة توليه مهام منصبه، ومتمنيًا له التوفيق والسداد.



وأضاف المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد أيضًا على تطلعه للعمل سويًا مع السيد محمد الحكيم خلال الفترة القادمة، وتعزيز التشاور والتنسيق بشأن مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك لما فيه خير ومصلحة الشعبيّن الشقيقيّن، منوهًا إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والعراق، وحرص قيادتي البلديّن على تطوير أطر التعاون الثنائي في كافة المجالات.



وذكر حافظ، أن الوزير شكري أعرب لنظيره العراقي عن خالص تعازيه لضحايا الحادث الإرهابي الغاشم الذي شهدته مدينة الموصل مساء أمس، مؤكدًا على تضامن مصر الكامل ووقوفها مع العراق الشقيق في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.