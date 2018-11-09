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رياضة

أحمد الشيخ يصل مقر إقامة الأهلي بتونس لمؤازرة زملائه

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:42 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
وصل أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى مقر إقامة بعثة الفريق في تونس؛ لمؤازرة زملائه قبل ساعات من مواجهة الترجي التونسي.

ويلتقى الأهلي نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد رادس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بنتيجة 3-1 لصالح النادي الأهلي.

يذكر أن التونسي على معلول لاعب الفريق وصل امس تونس لدعم نجوم الأهلي في الوقت الذي غادر صباح اليوم كل من أحمد فتحي ومؤمن زكريا وهشام محمد لاعبي الفريق، وأيضا حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية؛ لتدعيم اللاعبين والجهاز الفني في مباراة النهائي اليوم أمام بطل تونس.
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