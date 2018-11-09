وزير الرياضة: الأهلي قادر على العودة بالكأس الإفريقية من تونس

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ثقته الشديد بقدرة لاعبي الأهلي على العودة من تونس بدوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي والتتويج بالنجمة التاسعة في تاريخ الأهلي.



وأضاف أن لاعبي الأهلي يمتلكون من الخبرات ما يساعدهم على تحقيق نتيجة إيجابية اليوم تقودهم لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا.



ووجه وزير الرياضة الشكر للسفر نبيل حبشي سفير مصر في تونس على دور السفارة ووزارة الخارجية في تأمين بعثة الأهلي والجماهير، مشيدا بالدور الكبير الذي بذله سفير مصر في تونس قبل وصول البعثة وخلال تواجدها في العاصمة التونسية، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع.



وذكر وزير الرياضة أن الأجواء أكثر من رائعة داخل فندق الإقامة، وأن هناك تركيزا شديدا من جانب اللاعبين؛ لتحقيق نتيجة تقودهم إلى تحقيق اللقب الإفريقي، والعودة إلى مصر بالكأس الغالية.