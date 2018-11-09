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رياضة

عصام عبدالفتاح : لقاء الأهلي والترجي صعب والنهائي عرس كروي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:50 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
يسري غازي
أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو اتحاد الكرة، أن مباراة الأهلى والترجى المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة فى رادس فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا صعبة على الفريقين.

وتغلب المارد الأحمر بقيادة الفرنسي كارتيرون على نظيره التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية.

قال عبدالفتاح فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أتمنى خروج اللقاء بشكل جيد ويسوده الروح الرياضية والعلاقة الطيبة بين الفريقين رغم صعوبته ورغبة اللاعبين فى كلا الجانبين فى تحقيق الفوز والتتويج باللقب الإفريقي.

وأعرب عبدالفتاح عن أمنياته بالتوفيق للحكم الاثيوبى تيسمبا فى إدارته للقاء، وأن يكون عرسا كرويا بين الفريقين يليق باسم الناديين فى البطولة الأفريقية.

وكان الأهلى تغلب على الترجى التونسى فى مباراة الذهاب التى أقيمت الجمعة الماضي على ملعب "برج العرب" بنتيجة 3 – 1.

ويكفى النادى الأهلى التعادل السلبى أو الهزيمة بهدف دون مقابل، للحصول على لقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، بينما يحتاج الترجى للفوز بهدفين دون مقابل لحصد اللقب القارى.

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