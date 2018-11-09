رابونزل الحقيقية.. فتاة لم تغسل شعرها منذ 20 عاما.. صور

منذ مايقرب من 20 عامًا، توقفت فرانكي كلوني عن غسل شعرها الطويل الذي يصل حتى قدميها، فقد وقعت فرانكي في حب صور النساء ذوات الشعر الطويل اللاتي كانت تراهن في الحكايات الأسطورية منذ أن كان عمرها 6 سنوات، فقررت أن يكون شعرها طويلًا هكذا مثلما قرأت وسمعت عنه في الحكايات.



فرانكي كلوني "32 عامًا" من برايتون في إنجلترا، قرت عدم غسل شعرها منذ أن بلغت الـ13 عامًا، بسبب صعوبة تسريحه بسبب طوله، حيث كانت تستغرق أكثر من نصف الساعة لتمشيطه، فقررت فقط تمشيطه دون غسله طيلة هذه السنوات.



يبلغ طول شعر فرانكي 6 أقدام أي يغطي ظهرها بالكامل حتى قدميها، وعن شعرها قالت فرانكي: "تمنيت أن أكون مثل حورية البحر بشعر طويل".



وبسبب طول شعرها، تكتفي فرانكي بتمشيطه فقد دون استخدام أي منتجات للشعر، ودائمًا ما تفضل اختيار الضفائر لعقد شعرها، كما روت حكاية شعرها الطويل والتي بدأت منذ أن كانت في عمر 6 سنوات في المدرسة وقام أصدقاؤها باللعب بالمقصات فأمسكت بأحدهم وقصت شعرها ومنذ ذلك الحين وبدأت تلاحظ طول شعرها، لتستخدمه الآن كــ "زي" على جسدها حين يطلب أحد رسم صورة لها بشعرها الطويل ملتفًا حول جسمها.