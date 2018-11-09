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فن

شذى حسون ترد على شائعات زواجها وطلاقها

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:07 م
شذى حسون
شذى حسون
سعيد فراج
خرجت الفنانة شذى حسون عن صمتها مؤخرًا، وقامت بالرد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول تحضيرها للزواج وإلغاء حفل زفافها قبل الموعد المحدد له بقليل.

وكتبت شذى حسون تغريدة لها عبر "تويتر" قالت فيها: «زوجتوني وطلقتوني واخترتوا بكيفكم جنسية العريس ومكان الزواج والتاريخ و و و اتحدى اَي إعلامي أو شخص يطلع لقاء لي اني تكلمت عن زواجي او خطوبتي او طلاقي .... شكو شوفي؟؟؟ فيلم دراما من وحي الخيال وكل يوم اكتشف عني قصة جديدة».

وكانت شذى حسون ظهرت مع المخرج اللبناني جو بو عيد في مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا، قام فيه "جو" بالمباركة لـ "شذى"، مشيرًا إلى أنه متواجد معها لحضور عُرسها في المغرب خلال الفترة المُقبلة.

كانت شذى حسون طرحت أغنيتها الجديدة "أحسك امي" حصريًا عبر تطبيق ديزر للموسيقى الجديد بعد التعاقد بين الشركة وتطبيق الموسيقى الجديد.
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