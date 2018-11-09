موجز الأخبار.. أبو العينين يتسلم نوبل المتوسط وظهور أول مذيع إلكتروني

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على قرائه نقدم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار.



ونشر الموقع ضمن هذه الأخبار، والتى على رأسها حصول رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، على جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط لعام 2018.



ونشر الموقع أيضًا مجموعة من الأخبار الهامة الأخرى، وأبرزها لقطات لأول مذيع آلي تعينه وكالة أنباء صينية، وذلك اعتمادًا على تقنية الذكاء الاصطناعي.