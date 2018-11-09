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مصطفى بكري يعرض فيلما تسجيليا لحرب الاستنزاف

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:50 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرض الإعلامي مصطفي بكري فيلما تسجيليا عن حرب الاستنزاف، والذي منحته الدكتورة هدى جمال عبد الناصر لبرنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد.

وقال بكري، إن الفيلم يتحدث عن أهم المراحل التاريخية للعسكرية المصرية وما قدمته من تضحية وفداء لشعب مصر.

وأضاف الإعلامي، أن هزيمة 1967 الحقت الضرر والخسائر في المؤسسات والأرواح، والتي كانت السبب والحافز في انتقام مصر وانتصارها في حرب أكتوبر المجيدة سنة 1973.
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