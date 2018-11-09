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أخبار العالم

بومبيو: أمريكا تأمل في التعاون مع الصين بشأن عقوبات إيران

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 08:19 م
وزير الخارجية الامريكي
وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو
رويترز
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن بلاده تأمل في العمل مع الصين بشأن العقوبات المفروضة على إيران.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي أنه عبر خلال اجتماع عقد في وقت سابق مع نظرائه الصينيين عن رغبته في التعاون مع الصين في معالجة ملف البرامج النووية والصاروخية الإيرانية وأنشطة أخرى.

وتابع بومبيو، قائلا: "نأمل في العمل مع الحكومة الصينية وشركات الطاقة الصينية في هذا الشأن... خفض عائدات صادرات إيران النفطية إلى الصفر جزء مهم في هذه الحملة وناقشنا هذا اليوم".
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