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أخبار العالم

الأردن: غرفة عمليات لمتابعة الأوضاع في المناطق المنكوبة بالسيول

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:59 ص
سيول الأردن
سيول الأردن
أحمد قاسم
صرحت وزيرة الإعلام الأردنية، جمانة غنيمات، اليوم السبت، بأن حكومة بلادها قررت إنشاء غرف عمليات في عدد من المحافظات وذلك لمتابعة الأوضاع في المناطق التي تضررت بسبب السيول والأمطار.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن غنيمات قولها: "يوجد 23 شخصًا عالقا في منطقة الجفر وتعمل القوات المسلحة الأردنية على مساعدتهم، ولأشخاص الذين تم إنقاذهم ومساعدتهم عادوا إلى منازلهم وعددهم يفوق الآلاف".

وأضافت: "تم إنشاء غرف عمليات في عدد من المحافظات الأردنية لمتابعة الأوضاع، وعلى قاطني المناطق المنخفضة التوجه الى المدارس القريبة منهم حيث تم فتحها كمراكز إيواء".

وأشارت الوزيرة إلى أن الجهود ما زالت مستمرة لاحتواء الموقف وأن وقوات الدرك والأمن العام والقوات المسلحة ما زالت في الميدان تواصل عمليات الإنقاذ.

وأوضحت غنيمات أن "جميع السياح في البتراء تم إخراجهم وتم سحب جميع السيارات الغارقة في منطقة ضبعة الأردنية".
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