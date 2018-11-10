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أخبار العالم

السعودية تلقي القبض على قاتل أمريكية في الدمام

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
قوات الأمن السعودية
قوات الأمن السعودية
أحمد قاسم
أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الجمعة، القبض على وافد آسيوي، يعمل فني صيانة، ارتكب جريمة قتل بحق سيدة أمريكية، تعمل محاضرة في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في المدينة.

ونقلت صحيفة "الوئام" السعودية عن المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية بالمملكة قوله: "قوات الأمن في الدمام تمكنت من القبض على وافد آسيوي (ثلاثيني)، بعد توافر الأدلة على ارتكابه جريمة قتل بحق سيدة تحمل الجنسية الأمريكية".

وأضاف: "الضحية تعمل محاضرة في كلية خدمة المجتمع في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ووقعت الجريمة داخل شقتها السكنية في مجمع مخصص لهيئة التدريس".

وأكد المسؤول الأمني السعودي أن المتهم أوقف تمهيدا لإحالة القضية لفرع النيابة العامة في الدمام.
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