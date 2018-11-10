ننشر أسماء المتقدمين في نتائج انتخابات عليا الوفد بعد فرز 15 لجنة.. صور

كشفت مصادر داخل حزب الوفد لـ"صدى البلد" عن أبرز المرشحين لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد المتقدمين فى النتائج بعد فرز ١٥ لجنة من أصل ٣٠.



وجاء أبرز المتقدمين : " هانى سرى الدين وعبد العزيز النحاس وفؤاد بدراوى وعصام شيحة ومصطفى رسلان وفيصل الجمال واميمة عوض وحمدان الخليلى وكاظم فاضل وحسين منصور وطارق تهامى".



كما اشارت المصادر الى ان ابرز المرشحين لسكرتارية الهيئة الوفدية المتقدمين فى النتائج بعد فرز الـ ١٥ لجنة هم ولاء النعمانى ومحمد الأتربى وحمادة بكر.



وكان قد فتح باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد أمس من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.



ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.



كان رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.



