ركلة جمل تنهي حياة طفلة بسوهاج

تسببت ركلة جملة لطفلة في وفاتها بقرية نزة الحاجرة مركز جهينة بسوهاج، وتم نقل الجثة للمستشفي المركزي، وصرحت النيابة العامة بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة جهينة من محمد.ع.أ، 30 عاما عامل ويقيم بناحية نزه الحاجر بوفاة شقيقته الطفلة زينب.ع.أ، 8 تلميذة وتقيم بذات الناحية نتيجة ركل الجمل لها حال تواجدها بالمنزل، بالانتقال والفحص، تبين وجود جثة المذكورة ملقاة بالمنزل وبمناظرتها تبين وجود آثار لدماء من أذنيها، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.



بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف داخلي نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.



