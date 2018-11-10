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محافظات

اليوم .. قطع الكهرباء عن مدينة بنها لأعمال الصيانة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن قطع التيار الكهربائى بمدينة بنها، وذلك نظرا لقيام محطة محولات القليوبية بأعمال الصيانة الشاملة، حيث سيتم فصل التيار الكهربائى اليوم، السبت، حتى الساعة 10 صباحا.

وقالت رئيس قطاع كهرباء القليوبية إن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مغذى هوائى "وسط البلد – كفر السرايا- كفر الجزار – المصنع الحربى"، وذلك نظرا لأعمال الصيانة التي سيتم إجراؤها.

وأضافت "بركات" أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل والتى تصل إلى 3 ساعات.
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