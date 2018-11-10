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حوادث

انهيار جزء من عقار بشارع الموازين بدمنهور  

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:07 ص
انهيار جزء من عقار
انهيار جزء من عقار
جمالات الدمنهورى
انهار جزء من عقار مكون من طابقين في شارع الموازين بمدينة دمنهور صراح اليوم، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني حول العقار، وتشكلت لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة العقار وإعداد تقرير عن حالته الانشائية.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط جزء من عقار بشارع الموازين بدائرة القسم وانتقلت قوات الحماية المدنية وتم عمل كردون أمنى حول العقار ملك المدعو زكريا .ع.ا المقيم أرض أدمون بدائرة القسم والمكون من دور أرضى (محل) وطابقين علويين (غير مأهول بالسكان) وتبين سقوط جزء من سقف السطح العلوي للعقار ( دون حدوث إصابات).

وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور لاتخاذ شئونها.. وتشكلت لجنة من الإدارة الهندسية بها للمعاينة واتخاذ اللازم.. وورد تقريرها يفيد وجود شروخ طولية وعرضية بالعقار وطلب إخلاء الطابق الأرضي (المحل) من شاغليه لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وبسؤال المدعو يسري .ح.ع 63 سنة مستأجر المحل بالطابق الأرضي للعقار ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما تقدم وعلل ذلك لقدم العقار وأضاف بعدم صدور قرارات إزالة أو ترميم له من الوحدة المحلية.

وتم أخذ التعهد اللازم على مستأجر المحل المذكور بإخلائه لحين انتهاء اللجنة المشار إليها، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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