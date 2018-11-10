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أخبار العالم

العثور على أمين مؤسسة مؤمنون بلا حدود بعد تعرضه للتعذيب

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:08 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت، بأن الأجهزة الأمنية عثرت على الأمين العام لمؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، يونس قنديل، بعد اختفائه في ظروف غامضة مساء الجمعة.

وكتب أحد أصدقاء يونس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الصديق يونس قنديل بخير، بعدما عثرت عليه الأجهزة الأمنية صباح اليوم في أحراش منطقة عين غزال بعمّان، وكان قد تعرّض للضرب والإيذاء من قبل مجهولين، حيث يعاني من كدمات ورضوض وآثار تعذيب.

وكان شقيق يونس قد اتهم جماعة الاخوان بالضلوع في اختطافه.
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