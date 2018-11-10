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الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة اليوم

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:32 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة مستعدة لاستقبال التقلبات الجوية، لافتًا إلى أنه يسود حاليا عدم استقرار جزئي في الأحوال الجوية، مع كثرة السحب والأمطار في مناطق عديدة على شمال البلاد.

وأضاف "شاهين"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم "السبت"، أنه من المتوقع انحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأشار مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على القاهرة، ودرجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي بدرجتين تقريبا.

وأوضح "شاهين" أن درجة الحرارة تسجل 24 درجة خلال ساعات النهار، ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة انخفاض درجة الحرارة درجتين لتصل إلى 22 درجة مئوية خلال ساعات النهار.
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