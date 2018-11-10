تعرف على محظورات الشرطة الأرجنتينية لنهائي ليبرتادوريس الناري

وضعت الشرطة الأرجنتينية، قائمة محظورات قبل مواجهة بوكا جونيورز وريفر بليت عمالقة الأرجنتين النارية، على ملعب "لا بومبونيرا"، اليوم، السبت، العاشرة مساءً، في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس (دوري أبطال أمريكا الجنوبية).



ووفقًا لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فإن شرطة الأرجنتين لن تسمح بدخول أي شخص المباراة تحت تأثير الكحول.



وأضافت الصحيفة إن الشرطة الأرجنتينية لن تسمح أيضًا، بدخول الألعاب النارية "الشماريخ"، والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى الأسلحة البيضاء والآلات الحادة.



وتعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت هي الأولى في تاريخ بطولة كأس "ليبرتادوريس"، التي يتقابل فيها كبار الأرجنتين بنهائي دوري أبطال أمريكا الجنوبية.



وكان بوكا جونيورز تأهل إلى نهائي كأس ليبرتادوريس، بعدما فاز على بالميراس البرازيلي بنتيجة 4–2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل ريفر بليت على حساب جريميو البرازيلي حامل اللقب، بعدما تعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 2–2، وتمكن ريفر بليت من إحراز هدفًا خارج أرضه ليخطف التأهل.



وخاض بوكا جونيورز 10 نهائيات في البطولة وتوج بها 6 مرات في تاريخه، بينما خاض ريفر بليت 5 نهائيات في المسابقة وتوج بها ثلاث مرات.



وتوج جونيورز ببطولة كأس ليبرتادوريس أخر مرة في تاريخه عام 2007، بينما توج ريفر بليت بالبطولة في عام 2015.



يذكر أن أخر مواجهة جمعت الفريقين في بطولة كأس ليبرتادوريس، كانت ضمن منافسات دور الـ16 موسم 2015، وقامت جماهير بوكا جونيورز بمهاجمة جماهير ريفر بليت وقام الحكم بإلغاء مباراة الإياب بين الشوطين، واستبعد بوكا من المسابقة، بعدما كان متفوقًا في الذهاب بنتيجة 1-0.