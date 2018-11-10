الحكومة تتخذ خطوات جادة لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات العليا

أكدت الحكومة البدء في اتخاذ خطوات جادة وفعلية لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الأعلى التي حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل مشكلة التسوية وإزالة أي عائق أمام الموظف، ليكون من حق الموظف اصطحاب أجره القديم قبل التسوية.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم السبت، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.





وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، في كلمته للنواب خلال الاجتماع: "أتينا اليوم ومعنا أخبار سارة للناس وبشرى للموظفين وحلول جذرية ومنتهية وحاسمة لمشكلة التسويات للموظفين والبدل النقدي للإجازات".





وأشاد "مروان"، بجهود ودور لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قائلا: "أنا بتلكك عشان أجي اللجنة لأنها عصب الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر، وجئنا اليوم لحل بعض المسائل العالقة مع الحكومة".





وأكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف التسوية والحصول على الأجر المناسب بعد التسوية وفقا لقانون الخدمة المدنية، واصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض أجره".





وقال "الشيخ": "تحدثنا كثيرا فيما يتعلق بالإدارة العامة بمصر، نتحدث عن مصلحة الموظف دون أن يكون على حساب مصلحة المؤسسات، لتحقيق علاقة متوازنة بين المؤسسات والموظفين، فبالنسبة للتسوية الحكومة ليس لديها مانع وأخذت خطوات لحل مشكلة التسوية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط حصل علي موافقة وزارة المالية في هذا الشأن".





وأكد "الشيخ"، أن الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدأت في إعداد مشروع تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حتى يتم التسوية وحصول الموظف على الأجر وفقا للتسوية وتطبيق ذلك بداية من تفعيل التعديل".





واستطرد: "طيب بالنسبة للناس الذين قاموا بالتسوية قبل التعديل، سنضيف مادة جديدة تنص علي تطبيق الأجر لمن قاموا بالتسوية بأثر رجعي".





وأضاف : "الحكومة تتحرك بما فيه مصلحة المواطن دون انتظار من احد يقولنا الصح إيه ، ودون افتئات علي المؤسسات وحقوق الموظف".





وردا علي النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، التي تساءلت عن مصير فتوي مجلس الدولة بشأن عدم التسوية لمن حصلوا علي مؤهلات أعلي بعد صدور قانون الخدمة المدنية، رد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: "توجد فعلا فتوي من مجلس الدولة منذ مايو 2017، ونحن أعددنا مذكرة سنقدمها لمجلس الدولة طلبنا ضرورة إعادة النظر في الفتوي الصادرة بعدم التسوية، لأننا أصبحنا أمام مراكز قانونية، ناس حصلوا مؤهلات عليا بعد صدور القانون وناس تم التسوية لها وناس لا، لذلك قولنا في المذكرة إن إضافة شرط الحصول علي المؤهل قبل صدور القانون والعمل به من شأنه تضييق الخناق علي الموظفين وحرمانهم من ميزة كفلها لهم المشرع، فالتسوية حتى 30 يونيو 2019، وفقا لقانون الخدمة المدنية".





وقالت مايسة عطوة: "يعني من حصل علي مؤهل قبل 2019 لهم حق التسوية، ومن حصل على مؤهل أعلي بعد 2019 ليس له حق التسوية".



