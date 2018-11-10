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فن

المخرج محمد سلامة.. ممثلا لأول مرة في قيد عائلي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:40 م
صدى البلد
سعيد فراج
يشارك المخرج محمد سلامة مع مجموعة فنون مصر كممثل لأول مرة في مسلسل "قيد عائلي" وذلك بعد أن قدم مشهدا تمثيليا في مسلسل رحيم الذي كان من إخراجه، وهو العمل الذي حقق صدا واسعا ضمن السباق الرمضاني 2018.

وسيجسد سلامة شخصية مختلفة ستشكل مفاجأة للجمهور، وسيكون لها دور في تحريك أحداث هذا المسلسل وإعادة فتح قضية رأي عام أثارت الكثير من الجدل، كما سيشارك فيه 30 نجما.

وجدير بالذكر أن "قيد عائلي" يعد الأضخم إنتاجيا هذا العام حيث سيعرض خارج السباق الرمضاني، وتم انطلاق تصويره أول أمس، وهو من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم وهم : ميرفت أمين ، عزت العلايلي، بوسي، محمد رياض، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، سيمون، دينا فؤاد، صبري فواز، أروى جودة، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، محمد نجاتي، ريم البارودي، خالد سرحان، محمد محمود عبد العزيز، ميريهان حسين، رامي وحيد، أميرة هاني، محمد عز، كارولين عزمي، إنعام سالوسة، هالة فاخر، نبيل نور الدين، مهند حسني، والمطربة الشعبية هدى، والمطربة ياسمين نيازي، نبيل عيسى، أحمد التهامي، وهشام المليجي، كريم عبد الخالق، وعمر الشناوي، ومنى فاروق.
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