التعليم: مناهج جديدة للإدارة الفندقية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

قال محمد مجاهد منسق القطاع الفندقي بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تسلمت 11 مدرسة فندقية على أعلى مستوى تم تدريب معلميها في إطار برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والمهني، مشيرًا إلى أنه تم توريد أجهزة ومعدات حديثة إلى هذه المدارس من جانب الاتحاد الأوربي، بالاضافة إلى تخصيص برنامج لتدريب المعلمين.



وأشار إلى مجاهد إلى أنه بمساندة مدشني البرنامج، قامت الوزارة بوضع مناهج جديدة خاصة للإدارة الفندقية تم عملها، مشيرا إلى مسابقة مسابقة "شيف المستقبل" في موسمها الأول ضمت جميع المدارس الفندقية في مصر، حيث شاركت في المسابقة 50 مدرسة على مستوى الجمهورية.



وأضاف أن أفضل الشيفات بمصر وخارجها هم من يقدمون التدريب للطلاب، مشيرا إلى أن بعض الفنادق توفر العمل للطلاب المشاركين في حال تخرجهم أو التدريب أن كانوا مازالوا طلاب.



ويقام المؤتمر الصحفي لإطلاق مسابقة "شيف المستقبل"، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، ولفيف من الخبراء والمتخصصين في المجال السياحي والفندقي، في أحد فنادق القاهرة.



وينظم من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي فى إطار أنشطة برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهني الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.