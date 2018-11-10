ننشر المؤشرات الأولية للفائزين في انتخابات عليا الوفد ..صور

كشفت مصادر داخل حزب الوفد لـ"صدى البلد" عن المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، حيث شملت أسماء الفائزين فى النتائج بعد فرز 21 لجنة من أصل ٣٠ لجنة الأسماء التالية:





سفير نور أنور بهادر وأحمد جاويش وجمال شحاتة وحاتم رسلان وفيصل الجمال وعبد العزيز النحاس وهانى سرى الدين وعمرو أبو اليزيد و هانى أباظة وحمدان الخليلي وعادل بكار وحسنى حافظ وأميمة عوض ووجدى زين الدين ومصطفى الطويل وياسر الهضيبى وعمر عبد الجواد وعلاء الوشاحى ومؤمن الفرماوى وأحمد عوده وأيمن عبد العال ومحمد مدينة وسليمان وهدان ومحمد فؤاد وحاتم رسلان وعصام الصباحى وجمال شحاتة وأحمد جاويش وعمر عبد الجواد ومحمد نصر ومحمد على بدر الدين ورضا أدوار وحسين منصور وشريف بهجت.





وكان قد فتح باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد أمس من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.





ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.



