نائب يطالب بزيادة الرسم المقرر بمشروع القانون على تصاريح العمل

طالب النائب علي الدمرداش، عضو مجلس النواب، بزيادة الرسم المقرر بمشروع القانون على تصاريح العمل والمغادرين البلاد، بقيمة خمسة جنيهات، لصالح صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، الى خمسة عشر جنيهات.



جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.



وقال الدمرداش، أن مبلغ خمسة جنيه، قليل جدا، وكنت أتمنى أن يزيد على مائة وخمسون جنيه، ولكن يمكن زيادته حاليا بنص مشروع القانون الى خمسة عشر جنيه، خاصة وأن من سيدفعه هم الفئة القادرة التي تغادر خارج البلاد.



وأيده فى ذلك عدد من النواب، خلال مناقشة مشروع القانون.

