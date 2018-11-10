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ديني

علي جمعة: 1620 كلمة لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:57 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن النظم القرآني هو نظام فريد عجز البشر على أن يأتوا بمثله.

وأوضح «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المُذاع على فضائية «سي بي سي»، أن عدد كلمات القرآن الكريم نحو 66 ألف كلمة، منها 1620 كلمة لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة.

وتابع: ويقول بعضهم: إن الأديب الروسي "تولستوي" لم يكرر 4 كلمات في كتابه "الحرب والسلام"، فعُدّ ذلك من بلاغته وتمكنه اللغوي، فإذا صح ذلك، فإن هذا التفرد في القرآن الكريم بهذا العدد الضخم من الألفاظ غير المكررة يكون معجزة بمعنى الكلمة تضاف إلى وجوه إعجازه التي تخرجه عن نظام كلام البشر.

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