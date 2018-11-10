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أخبار العالم

المقاومة اليمنية تصد محاولات تسلل ميليشيا الحوثي إلى المناطق المحررة بالحديدة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:52 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت المقاومة اليمنية المشتركة صد محاولات ميليشيات الحوثي التسلل إلى المناطق المحررة في شارع صنعاء بمحافظة الحديدة.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية الليلة، مشيرة إلى أن الجيش اليمني فرض سيطرته على مواقع حيوية في مدينة الحديدة فيما يواصل التقدم في عدة أحياء بالمدينة، وذلك بدعم وإسناد كبير من قوات تحالف دعم الشرعية.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد قالت إن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على مستشفى "22 مايو"، الذي تحصنت فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ونشرت فيه العشرات من مسلحيها وقناصيها.

وقد لقي 25 عنصرا حوثيا مصرعهم خلال المعارك التي جرت لتحرير المشفى، إضافة إلى مقتل 6 قناصين، فيما فر العشرات مخلفين أسلحتهم وجثث قتلاهم.
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