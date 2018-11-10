ميليشيات الحوثي تلغم المواد الغذائية في الحديدة لإجبار الأهالي على التعاون معهم

قامت ميليشيات الحوثي بتعبئة أكياس السكر والأرز وطفايات الحريق بالألغام والعبوات الناسفة ثم زرعها في منازل المدنيين والطرقات العامة والمقار الحكومية في نطاق محافظة الحديدة.



وذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة أن الحوثيين يمارسون هذه الأساليب انتقاما من الأهالي الرافضين لتواجد الميليشيات الانقلابية وممارساتها الإرهابية في المدينة الواقعة على الساحل الغربي لليمن.



يأتي ذلك فيما تمكنت قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن المقاومة اليمنية المشتركة من تطهير مساحات واسعة داخل مدينة الحديدة من الألغام والعبوات الناسفة المموهة في الأحياء السكنية والطرقات، التي كانت تشكل تهديدا كبيرا لحياة المدنيين، تنافيا مع الأعراف والقوانين الدولية التي تجرم زرع الألغام واستهداف المدنيين في أوقات الحروب.



يشار إلى أن الفرق الهندسية التابعة لقوات المقاومة الوطنية تمكنت من تفكيك شبكات ألغام متنوعة وعبوات ناسفة إيرانية الصنع، كانت ميليشيات الحوثي تراهن عليها كسياج داخل مدينة الحديدة، في محاولة منها لتأخير التقدم الميداني للقوات والتخفيف من حدة انهيار عناصرها.