يوفنتوس يواجه ميلان بالدوري الإيطالي.. اليوم

يحل فريق يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا، على نظيره إي سي ميلان اليوم، الأحد، الساعة التاسعة النصف مساءً، بملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو".





ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم، متسلحًا بانتصاراته في الكالتشيو، حيث يسعى لتحقيق الانتصار العاشر على حساب ميلان، الذي يعاني منذ بداية الموسم.





بينما يأمل ميلان في مباراة اليوم، أن يحقق الفوز على السيدة العجوز، رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق، أبرزهم كالدارا وبيليا وماتيو، كما أن يوجد شكوك حول مشاركة هيجوايين وكالهانوجلو وبونافينتورا بالإضافة إلى كوتروني.





وخاض يوفنتوس بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق، 11 مباراة في الكالتشيو حتى الآن، وتمكن من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات.





بينما خاض الروسونيري 11 مباراة أيضًا، وتمكن من الفوز في 6 مباريات فقط، وخسر مبارتين وتعادل في 3 مباريات.



