تمارين رياضية للرقبة وتنشيط الجسم.. فيديو

قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية لتنشيط الجسم وتمارين للرقبة، وشاركه في أداء التمارين الإعلامية فرح طه.



وقال أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، الأربعاء، إن بعض التمارين تساعد على الحفاظ على الرقبة والظهر وتنشيط الجسم بعد استخدام الهاتف المحمول لفترات طويله بوضعيات خاطئة.



وقدم مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والسهلة التي يمكن القيام بها والتي تساعد في الحصول على لياقة بدنية عالية.

