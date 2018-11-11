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اقتصاد

وزير البترول يتفقد أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمدينة طناش بأوسيم.. صور

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:55 ص
جانب من تفقد وزير
جانب من تفقد وزير البترول لأعمال توصيل الغاز بأوسيم
مصطفى خلاف - مايكل عياد
تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمدينة طناش - أوسيم بمحافظة الجيزة ، وذلك في إطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى لمختلف المدن والقرى بمحافظات الجمهورية والذى تتبناه الدولة لإحلاله محل البوتاجاز للتيسير على المواطنين وتقديم خدمة حضارية لاتحتاج إلى جهد أو عناء.
  
وأوضح "الملا" خلال متابعته ومرافقوه لتنفيذ أعمال مد الشبكات الأرضية وأعمال التركيبات الخارجية والداخلية لتوصيل الغاز إلى منازل مدينة طناش - أوسيم بالجيزة أن قيام قطاع البترول بتوصيل الغاز الطبيعى إلى مختلف مدن وقرى محافظات مصر يؤكد على مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الوطن والتيسير عليهم وتقديم خدمة متميزة لهم وأصبحت بداية تشغيله في أي منطقة بشرى سارة لأهالى المنطقة، مشيرًا إلى أنه من المستهدف توصيل الغاز إلى حوالى 35 ألف وحدة سكنية بمناطق أوسيم وغرب البراجيل والكوم الأحمر وطناش. 

وأكد وزير البترول على أهمية سرعة تعاقد المواطنين لتوصيل الغاز الطبيعى لمنازلهم للاستفادة من المبادرة التي أطلقتها الوزارة لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهًا شهريًا لمدة 6 سنوات بدون مقدم أو فوائد فى المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة ، لافتًا إلى أن هذه المبادرة ساهمت في زيادة معدل إقبال المواطنين على التعاقد لتوصيل الغاز فى المناطق المستفيدة والجاهزة لتوصيل الغاز الطبيعى لها . 

وخلال الزيارة قام وزير البترول بتفقد أعمال توصيل الغاز لمدينة طناش - أوسيم ، حيث استمعا إلى شرح من المهندس أحمد الحاجرى المدير التنفيذى بشركة أوفرسيز للغاز المنفذة للمشروع حيث أوضح أن الشركة قامت بتوصيل الغاز الطبيعى لمناطق بولاق والوراق والبراجيل بمحافظة الجيزة لحوالى 485 ألف عميل ، وأن الشركة تقوم حاليًا بأعمال توصيل الغاز لمناطق الوراق ، أوسيم ، برطس ، الكوم الأحمر، طناش ، شنبارى ، سقيل ، القراطين، غرب البراجيل، كفر حكيم ، كوم برة ، المناشى ، ذات الكوم ، الحساسين ، بهرمس ، برقاش، منشية رضوان، المنصورية بولاق الدكرور وناهيا وأبو رواش بمحافظة الجيزة . 

وأوضح أن مدينة طناش - أوسيم بها حوالى 10 آلاف عميل صالح للتوصيل، وتتم تغذيتهم من مخرج محطة الكوم الأحمر حيث تم استكمال تنفيذ شبكات ضغط 7 بار بطول حوالى 5ر3 كيلومتر . 

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى الآن ارتفع ليصل إلى حوالى 2ر9 مليون وحدة سكنية. 

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال واللواء طارق عبد العظيم رئيس حى الوراق .
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