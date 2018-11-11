لحظة هروب ويل سميث وليدي جاجا من حرائق كاليفورنيا.. فيديو

عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، لقطات من الحرائق التى شهدتها ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية.



وكان أبرز الموثقين لتلك الحرائق ولحظات هروبهم الفنان العالمى ويل سميث، وليدى جاجا، وأسرة كارديشيان، كما وثقت أسرة أمريكية لحظة هروبها بسبب الحرائق.



وطلبت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، من آلاف السكان في شمال الولاية مغادرة ديارهم، بسبب الحريق الذي التهم أكثر من 80 كيلومترًا مربعًا، ويتمدد سريعًا.



وكتبت دائرة كاليفورنيا الغابات والحماية من الحرائق في تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة تويتر -وفقًا لقناة سكاي نيوز الإخبارية - أن "هذه الكارثة بالغة الخطورة.. من فضلكم... أخلوا منازلكم إذا ما طُلب منكم ذلك"، ومن جانبها حذرت السلطات المحلية من أن النيران تهدد حوالي 15 ألف نقطة حساسة.

